В Вашингтоне пройдет благотворительный концерт The Voice of Orchid

3 мая в Вашингтоне состоится благотворительный концерт The Voice of Orchid, организованный Министерством культуры, посольством нашей страны в США и Американо-азербайджанской торговой палатой.

3 мая в Вашингтоне состоится благотворительный концерт The Voice of Orchid, организованный Министерством культуры, посольством нашей страны в США и Американо-азербайджанской торговой палатой.

Как сообщает Report в Минкультуры, собранные средства будут израсходованы на отправку в Азербайджан посредством неправительственной организации Marshall Legacy institute 6 собак-саперов для разминирования освобожденных от оккупации территорий.

В концерте примут участие Бакинский камерный оркестр под руководством заслуженного артиста дирижера Фуада Ибрагимова, а также народные артисты Энвер Садыгов, Назакет Теймурова, заслуженный артист Аббас Багиров и другие солисты.