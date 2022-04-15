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В Вашингтоне пройдет благотворительный концерт The Voice of Orchid

В Вашингтоне пройдет благотворительный концерт The Voice of Orchid 3 мая в Вашингтоне состоится благотворительный концерт The Voice of Orchid, организованный Министерством культуры, посольством нашей страны в США и Американо-азербайджанской торговой палатой.
Искусство
15 апреля 2022 г. 14:50
В Вашингтоне пройдет благотворительный концерт The Voice of Orchid

3 мая в Вашингтоне состоится благотворительный концерт The Voice of Orchid, организованный Министерством культуры, посольством нашей страны в США и Американо-азербайджанской торговой палатой.

Как сообщает Report в Минкультуры, собранные средства будут израсходованы на отправку в Азербайджан посредством неправительственной организации Marshall Legacy institute 6 собак-саперов для разминирования освобожденных от оккупации территорий.

В концерте примут участие Бакинский камерный оркестр под руководством заслуженного артиста дирижера Фуада Ибрагимова, а также народные артисты Энвер Садыгов, Назакет Теймурова, заслуженный артист Аббас Багиров и другие солисты.

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Версия на английском языке ФотоWashington to host The Voice of Orchid charity concert
Версия на азербайджанском языке ФотоVaşinqtonda ANAMA-ya dəstək məqsədilə xeyriyyə konserti keçiriləcək

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