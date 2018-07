​В Университете АДА состоялся вечер памяти Вагифа Мустафазаде

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Университете АДА состоялся вечер, посвященный памяти основоположника музыкального стиля "джаз-мугам", композитора и пианиста Вагифа Мустафазаде.

Как сообщили Report из университета, вечер памяти был организован министерством культуры и туризма совместно с Домом-музеем Вагифа Мустафазаде.

На мероприятии коснулись жизненного пути известного пианиста, его редкого таланта, прославившего Азербайджан на весь мир.

Выступивший заместитель министра иностранных дел, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев заявил, что студенты всех факультетов возглавляемого им вуза должны знать об истории и культуре Азербайджана, незаменимом вкладе, внесенном страной в мировое наследие.

Здесь в исполнении современников Вагифа Мустафазаде Рафика Сеидзаде, Джавана Зейналлы, а также продолжателей его школы - молодых исполнителей Эмиля Афрасияба, Эльчина Ширинова, Тофика Гасансоя были исполнены отрывки из джазовых композиций.

Затем прошла презентация книги учащегося старших классов Азербайджанской международной школы Мирмусы Сеидзаде по проекту "The History of Jazz in Azerbaijan".