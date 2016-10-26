В Университете АДА состоялся концерт классических произведений итальянских и азербайджанских композиторов

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Студенческом центре Университета АДА состоялся концерт классических произведений итальянских и азербайджанских композиторов.

Как сообщили Report из вуза, мероприятие состоялось в рамках сотрудничества между Университетом АДА и Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли.

На концерте выступили итальянский тенор, проректор Консерватории Луиджи Керубини, профессор Леонардо Де Лиси, студент консерватории Джузеппе Стурадже, профессоры Бакинской музыкальной академии Егяна Ахундова и Захра Гулиева и пр. Здесь прозвучали произведения Паоло Тости, Ференца Листа, Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Джовдата Гаджиева, Севды Ибрагимовой и других композиторов.

Кроме того, гости Университета АДА коснулись программы обмена опытом в рамках программы ERASMUS между Бакинской музыкальной академией и Консерваторией Луиджи Керубини, поделились интересными моментами мастер-классов между мастерами культуры двух стран.

Исполнение тенором Леонардо Де Лиси романса Узеира Гаджибейли "Севгили джанан" ("Возлюбленная") было встречено бурными аплодисментами педагогов и студентов Университета АДА. Певцу аплодировали стоя.