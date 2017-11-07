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    В ТЮЗе ставят новый спектакль

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя приступили к постановке нового спектакля.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, в дни каникул в 2018 году маленьким зрителям представят спектакль по мотивам произведения Стэна Ли "Человек-паук".

    По словам директора театра, заслуженного деятеля искусств Мубариза Гамидова, постановка вызовет у юных зрителей большой интерес.

    Режиссер-постановщик - Эльшад Рагимзаде, художник-постановщик - Эльшан Сарханоглу, сценическая пластика - Джейхун Дадашов, постановка трюков - Иса Асадов.

    В ролях - заслуженные артисты - Алмаз Мустафаева, Вахид Алиев, Нофель Велиев, артисты - Гюнель Мамедова, Земфира Абдулсамедова, Мехрибан Гусейнова и пр.

    Премьера запланирована на 29 декабря этого года на 12:00, 14:00, 16:00. 

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