В ТЮЗе представят музыкальную комедию "Застолье"

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ 8 декабря на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя представят подготовленный по сценарию Ахмеда Оруджоглу спектакль "Застолье" ("Qonaqlıq").

Как сообщили Report в театре, в комедии, где главную роль исполнит народный артист Джафар Намик Кямал, также задействованы актрисы Земфира Абдулсамедова и Хуснийя Ахмедова.

Отметим, что подобные спектакли с небольшими юмористическими сценками и отрывками ставились еще много лет назад и вызывали большой интерес зрителей. После продолжительного перерыва, творческий коллектив почувствовал необходимость в постановке такого типа и решил представить полуторачасовую комедию, в которой отведено место различным сценкам и монологам, посвященным семейно-бытовой теме, социальным и семейным проблемам.