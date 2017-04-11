В ТЮЗе начались репетиции спектакля "Сказка Меликмамеда"

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Театре юного зрителя приступили к репетициям спектакля "Сказка Меликмамеда".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль, подготовленный по мотивам народной сказки, будет представлен зрителям в середине мая в новой форме.

Художник-постановщик ставящегося народным артистом Агаханом Салманлы спектакля – Эльшан Сарханоглу, художник по костюмам – Ляман Салманлы, музыкальный оформитель – Заур Рашидов, режиссер – Эльнур Гусейнов, постановка танцев – Эльвин Нури, ассистент режиссера - Севда Гаджишамиева.

Роли исполнят – Ровшан Аббасов, Рашад Сафаров, Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Эшгин Гулиев, Эльгюн Яхъяев, Эльнур Гусейнов, Мирза Ага Мирзоев, Симузер Агакишиева, Венера Аббасова, Ильгара Тосова, Ясемен Мамедова, Шабнам Гусейнова, Айгюн Фатуллаева, Эльшан Гаджибабаев, Мушвиг Алиев, Зумруд Гулиева, Хаяла Мейданова, Вахид Оруджоглу, Анар Сафиев, Джейхун Мамедов, Рамиг Насиров, Эльшан Шихалиев и Юсиф Дадашов.