​В турецком музее обнаружили кражу 302 экспонатов

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Государственный музей живописи и скульптуры в Анкаре (Resim ve Heykel Müzesi) обнаружил пропажу 302 экспонатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet Daily News, Министерство культуры Турции получило анонимное сообщение о краже, совершенной, предположительно, сотрудниками учреждения.

Выяснилось, что кражи совершались с 2005 по 2009 год при попустительстве заместителя директора музея и начальника службы охраны. Произведения из хранилища продавались антикварным арт-дилерам, а оригиналы заменялись копиями. Например, одна из работ была продана за 210 тысяч долларов и позднее перепродана бизнесмену за 350 тысяч.

Авторы материала Hurriyet предполагают, что копии работ производились в "Украинской академии живописи имени Айвазовского в Крыму", на чем создатели подделок заработали около 250 миллионов долларов.

По сообщению полиции, несколько работ удалось найти в секретных хранилищах аукционных компаний, но большинство работ все еще разыскиваются. По меньшей мере, 46 оригиналов похитители заменили копиями. Под подозрением находятся 18 человек.

Государственный музей живописи и скульптуры в Анкаре был основан в 1927 году. Там, в частности, хранится обширная коллекция турецкого искусства XIX–XXI веков.