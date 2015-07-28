​В Турции пройдет Международный фестиваль культуры и альтернативного искусства "II Artoros"

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ 21-25 августа в турецком регионе Анталия пройдет Международный фестиваль культуры и альтернативного искусства "II Artoros".

Об этом Report сообщил учредитель Международной ассоциации деятелей искусств, член Союза художников Азербайджана Ильгар Акперов.

По его словам, на нынешнем фестивале Азербайджан представят три художника - Парвиз Асадов, Назакят Ахмедова и сам Ильгар Акперов.

Согласно правилам фестиваля, художники будут создавать свои работы на природе. Каждому из них предоставят холст и масляные краски. Мастерам кисти предложат написать любой понравившийся пейзаж.

Напомним, что на прошлогоднем Международном фестивале культуры и альтернативного искусства "I Artoros" приняли участие художники со всего мира.

Выставка завершится 25 августа. Художники же будут гостями Анталии до 1 сентября.