В Третьяковской галерее в Москве открыта выставка Таира Салахова

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Государственной Третьяковской галерее в Москве впервые открылась выставка произведений всемирно известного мастера изобразительного искусства, народного художника Азербайджана, России и СССР, лауреата государственной премии, вице-президента Российской художественной академии Таира Салахова.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт галереи, выставка под названием "Солнце в зените" продлится до 20 марта.

На выставке представлены такие произведения художника, как "Айдан" (1967), "Натюрморт с красными перцами" (1977), "Утро на Каспии" (1986) и другие работы.

Отметим, что произведение Таира Салахова "Айдан" считается лучшим образцом живописи советского периода.

При поддержке министерства культуры и туризма организована азербайджанская экспозиция из произведений Таира Салахова.

Выставка посвящена 160-летнему юбилею Третьяковской галереи.