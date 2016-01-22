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    В Третьяковской галерее в Москве открыта выставка Таира Салахова

    Выставка пройдет с 22 января по 20 марта

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Государственной Третьяковской галерее в Москве впервые открылась выставка произведений всемирно известного мастера изобразительного искусства, народного художника Азербайджана, России и СССР, лауреата государственной премии, вице-президента Российской художественной академии Таира Салахова. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт галереи, выставка под названием "Солнце в зените" продлится до 20 марта. 

    На выставке представлены такие произведения художника, как "Айдан" (1967), "Натюрморт с красными перцами" (1977), "Утро на Каспии" (1986) и другие работы.

    Отметим, что произведение Таира Салахова "Айдан" считается лучшим образцом живописи советского периода. 

    При поддержке министерства культуры и туризма организована азербайджанская экспозиция из произведений Таира Салахова. 

    Выставка посвящена 160-летнему юбилею Третьяковской галереи. 

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