В Тегеране состоялась выставка карикатур, посвященная зверствам "Исламского государства"

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В столице Ирана Тегеране состоялась международная выставка карикатур, посвященная действиям в Сирии и Ираке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, карикатуристы из многих стран мира изобразили зверства, учиняемые боевиками ИГ.

В своих карикатурах они продемонстрировали, что ИГ не имеет ничего общего с исламом и то, какие зверства совершаются боевиками в отношении людей и исторических памятников.

Некоторым карикатуристам пришлось использовать свои псевдонимы, так как они получали угрозы со стороны сторонников ИГ.