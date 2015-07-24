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    В Тегеране состоялась выставка карикатур, посвященная зверствам "Исламского государства"

    Некоторым карикатуристам пришлось использовать свои псевдонимы, так как им угрожали сторонники ИГ

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В столице Ирана Тегеране состоялась международная выставка карикатур, посвященная действиям в Сирии и Ираке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, карикатуристы из многих стран мира изобразили зверства, учиняемые боевиками ИГ.

    В своих карикатурах они продемонстрировали, что ИГ не имеет ничего общего с исламом и то, какие зверства совершаются боевиками в отношении людей и исторических памятников.

    Некоторым карикатуристам пришлось использовать свои псевдонимы, так как они получали угрозы со стороны сторонников ИГ.

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