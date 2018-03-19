Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Баку в Театре юного зрителя состоялась премьера спектакля "Чебурашка" по мотивам произведения Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и друзья".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в связи с тем, что премьера пришлась на период весенних каникул в школах и преддверии праздника Новруз, зрителями преимущественно были школьники.

Чебурашка – любимый персонаж всех детей. Дети с большим интересом наблюдали за историей, которая началась с появлением на сцене крокодила Гены.

Наблюдающие за спектаклем дети очень любят дружелюбного, помогающего всем Чебурашку.

Режиссером одноактного спектакля является Айла Хашимова, художник – Эльшан Сарханоглу, музыкальное оформление - Рамик Насиров, пластическое решение – Джейхун Дадашев, ассистент режиссера – Гюнай Гасымова.

В ролях - Сабина Мамедова (Чебурашка), Джейхун Мамедов (Гена), Зульфия Алгусейнова (Шапокляк), Халиг Бекиров (Коля), заслуженная артистка Алмаз Мустафаева (Мария Францовна), Адалят Абдулсамед (полицейский) и др.