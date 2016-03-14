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    В Театре юного зрителя состоится премьера

    18 марта состоится показ спектакля Необыкновенная репка

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 18 марта в Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоится премьера детского спектакля "Необыкновенная репка".

    Как сообщает Report, спектакль подготовлен по мотивам русской народной сказки. 

    Режиссер-постановщик спектакля - Эльшан Зейналлы, художник-постановщик - Эльхан Сарханоглу, композитор - Руфат Рамазанов, ассистент режиссера - Сона Мустафаева, постановка танцев - Вюсал Мехралиев. 

    Роли в спектакле исполняют заслуженные артисты Адалят Абдулсамедов, Гямяр Мамедова, актеры Зумруд Гулиева, Эльнур Гусейнов, Севиндж Мехралиева и др. 

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