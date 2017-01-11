В ТЮЗе состоится показ спектакля о трагедии 20 Января

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Театре юного зрителя состоится показ посвященного трагедии 20 Января спектакля Тамары Велиевой "Мой белый голубь" ("Mənim ağ göyərçinim").

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

Показ состоится в соответствии с утвержденным руководителем Администрации президента Азербайджана, академиком Рамизом Мехтиевым "Планом мероприятий по проведению двадцать седьмой годовщины трагедии 20 Января".

Сюжет постановки, которая будет представлена 20 января, основан на истории жизни молодых людей, погибших за независимость.

Режиссер-постановщик спектакля – народная артистка Джаннат Салимова, художник-постановщик – известный грузинский режиссер, главный художник Театра имени Туманашвили Шота Глуржидзе, музыкальный оформитель – Владимир Неверов.

В главных ролях – заслуженные артисты Насиба Эльдарова, Рахиб Алиев, актеры - Тахмина Мамедова, Асия Атакишиева, Мирзаага Мирзоев, Эшгин Гулиев, Масума Бабаева, Керем Хадызаде, Зульфия Алгусейнова, Халида Шарифова, Адалят Абдульсамед.

В спектакле также примут участие члены Общественного объединения культпросвета детей и молодежи "Aytam", учащиеся старших классов.