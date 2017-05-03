 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Театре юного зрителя пройдет фестиваль песни и пляски "Магические звуки"

    На фестиваля выступят бакинский и тбилисский танцевальные и музыкальные коллективы Азери инджиляри и Басти Бубу

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ 4 мая в Азербайджанском государственном театре юного зрителя пройдет фестиваль песни и пляски "Магические звуки" ("Magical sounds").

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, фестиваль пройдет при организационной поддержке возглавляемого заслуженным артистом Мирджавадом Джафаровым эстрадно-фольклорного ансамбля "Джанги".

    Здесь выступят танцевальные и музыкальные коллективы "Азери инджиляри" (Баку) и "Басти Бубу" (Тбилиси).

    Почетными гостями фестиваля, который пройдет при поддержке министерства образования, Центра детского творчества и Губинского центра детского творчества, будут заслуженная артистка Манана Джапаридзе и молодая грузинская исполнительница Элизабет Габечава.

    Отметим, что эстрадно-фольклорный ансамбль "Джанги" был создан покойным Рафиком Бабаевым. В то время его солистами были Сиявуш Керими, Сакина Исмаилова, Бриллиант Дадашева, Фирангиз Рагимбекова. После 2002 года коллектив возглавляет тарист, заслуженный артист Мирджавад Джафаров. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi