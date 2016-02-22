​В Театре юного зрителя почтят память жертв Ходжалинской трагедии

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ По случаю 24-ой годовщины Ходжалинской трагедии в Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоится показ спектакля "Арзу и Мурад".

Как сообщает Report, спектакль подготовлен по мотивам пьесы Севиндж Эльсевер "Загадай желание" ("Ürəyində arzu tut").

Режиссер-постановщик спектакля - Гюльнар Гаджиева, художественный руководитель - главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов.

В ролях - заслуженная артистка Гюляр Набиева, актеры Роза Ибадова, Сабина Мамедова, Гюшвер Шарифова, Нурия Алиева, Анар Сейфуллаев, Эшгин Гулиев, Вусал Мехралыев, Кярям Хадызаде, Эльшан Шихалиев, Ильхам Асадов.

Спектакль повествует о горькой участи попавшей в заложники при Ходжалинской трагедии молодой девушки, чистых чувствах людей, ставших беженцами, их психологическом и духовном состоянии.