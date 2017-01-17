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    В Театре юного зрителя готовится спектакль под названием Vurğuna vurğun gəlin

    Режиссером-постановщиком спектакля является Гюльнар Гаджиева

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя готовится новый спектакль. 

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль готовится по случаю 70-летнего юбилея заслуженной артистки Лятифы Алиевой. 

    Спектакль будет поставлен на основе пьесы Vurğuna vurğun gəlin (Влюбленная в Вургуна невеста), которую поэт-драматург Замеддин Зиядоглу посвятил памяти выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна. 

    Режиссером-постановщиком спектакля является Гюльнара Гаджиева.

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