В Театре юного зрителя готовится спектакль под названием Vurğuna vurğun gəlin

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя готовится новый спектакль.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль готовится по случаю 70-летнего юбилея заслуженной артистки Лятифы Алиевой.

Спектакль будет поставлен на основе пьесы Vurğuna vurğun gəlin (Влюбленная в Вургуна невеста), которую поэт-драматург Замеддин Зиядоглу посвятил памяти выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна.

Режиссером-постановщиком спектакля является Гюльнара Гаджиева.