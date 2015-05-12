В театре "Юх" представят новый спектакль

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ 15 мая в Государственном театре "Юх" актер Кямал Яшар представит зрителям моноспектакль "Конец конца".

Как сообщает Report, автор моноспектакля - Ровшан Агаев.

Режиссером и исполнителем одночастной постановки является выпускник факультета актерского искусства и режиссуры Университета культуры и искусства Кямал Яшар.

Спектакль повествует о драме одного мужчины. Он потерял супругу и брошен детьми. Его забыли все родственники и знакомые. Одиночество и постоянное пребывание в четырех стенах чуть ли не доводят его до безумия. Он живет лишь воспоминаниями и постоянно разговаривает с фотографиями своей супруги. Чувствуя приближающийся конец, старик признается себе в совершенных ошибках. Однако ему не хватает терпения, и в безвыходности он так и катится к "концу".

Первый показ спектакля состоялся в Университете культуры и искусства.

Напомним, что К.Яшар является студентом заслуженного артиста Видади Гасанова.