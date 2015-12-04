В театре YUĞ состоялась премьера спектакля "13" - ФОТО

4 декабря, 2015 10:36

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре YUĞ состоялась премьера нового спектакля. Как сообщает Report, 3 декабря состоялась премьера спектакля, подготовленного по мотивам произведения "13" ныне покойного драматурга Ровшана Агаева. Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный артист Видади Гусейнов. Роли исполнили два актера театр YUĞ Tогтай Мехдиев и Кенуль Джафарзаде. Музыкальное оформление принадлежит Амиду Гасымову, сценическое оформление - Умай Миннуру, постановка танцев - Лале Гаджиевой. После премьеры спектакля состоялись обсуждения с творческим коллективом.