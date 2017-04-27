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    В театре YUĞ состоится премьера двух спектаклей

    В театре ставят спектакль Сесими унутма по мотивам пьесы Кямала Абдуллы Бир-ики-бизимки

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В театре YUĞ состоится премьера двух спектаклей.

    Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь театра Кенуль Джафарова.

    В театре ставят спектакль "Сесими унутма" по мотивам пьесы Кямала Абдуллы "Бир-ики-бизимки". Главный режиссер постановки – Гюмрах Омар.

    Роли исполнят – заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Мамедсафа Гасымов, актеры Ляман Новрузова и Амид Гасымов.

    По словам К.Джафаровой, другой спектакль поставлен режиссером Гюнай Саттар.

    Премьеры спектаклей состоятся в мае. 

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