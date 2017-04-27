В театре YUĞ состоится премьера двух спектаклей

27 апреля, 2017 15:49

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В театре YUĞ состоится премьера двух спектаклей. Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь театра Кенуль Джафарова. В театре ставят спектакль "Сесими унутма" по мотивам пьесы Кямала Абдуллы "Бир-ики-бизимки". Главный режиссер постановки – Гюмрах Омар. Роли исполнят – заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Мамедсафа Гасымов, актеры Ляман Новрузова и Амид Гасымов. По словам К.Джафаровой, другой спектакль поставлен режиссером Гюнай Саттар. Премьеры спектаклей состоятся в мае.