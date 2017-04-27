Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В театре YUĞ состоится премьера двух спектаклей.
Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь театра Кенуль Джафарова.
В театре ставят спектакль "Сесими унутма" по мотивам пьесы Кямала Абдуллы "Бир-ики-бизимки". Главный режиссер постановки – Гюмрах Омар.
Роли исполнят – заслуженные артисты Гюльзар Гурбанова, Мамедсафа Гасымов, актеры Ляман Новрузова и Амид Гасымов.
По словам К.Джафаровой, другой спектакль поставлен режиссером Гюнай Саттар.
Премьеры спектаклей состоятся в мае.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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