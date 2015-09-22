​В Театре пантомимы ставится спектакль "Катастрофа и человек"

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре пантомимы ставится новый спектакль.

Как сообщил Report директор театра, заслуженный артист Эльман Рафиев, предназначенный для детей новый спектакль имеет просветительское значение: "Спектакль наглядно продемонстрирует, как должны вести себя дети во время природного катаклизма - землетрясения. Спектакль рассчитан на детей 6-14 лет. Пока что спектакль условно называется "Катастрофа и человек". Автор произведения - главный режиссер театра, народный артист Бахтияр Ханизаде. Постановщик спектакля - молодой актер Бахлул Ахмедли".

Отметим, что премьера спектакля запланирована в октябре-ноябре.