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    ​В Театре пантомимы ставится спектакль "Катастрофа и человек"

    Предназначенный для детей новый спектакль имеет просветительское значение

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре пантомимы ставится новый  спектакль. 

    Как сообщил Report директор театра, заслуженный артист Эльман Рафиев, предназначенный для детей новый спектакль имеет просветительское значение: "Спектакль наглядно продемонстрирует, как должны вести себя дети во время природного катаклизма - землетрясения. Спектакль рассчитан на детей 6-14 лет. Пока что спектакль условно называется "Катастрофа и человек". Автор произведения - главный режиссер театра, народный артист Бахтияр Ханизаде. Постановщик спектакля - молодой актер Бахлул Ахмедли".

    Отметим, что  премьера спектакля запланирована в октябре-ноябре. 

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