В Театре оперы и балета состоится показ оперы "Кармен"

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ 26 октября в Государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы Жоржа Бизе "Кармен" с участием народной артистки Фидан Гаджиевой.

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Отметим, что Ф.Гаджиева уже более 20-ти лет является солисткой Театра оперы и балета. Она - исполнительница главных партий в операх "Аршин мал алан" (Гюльчохра, Асья), "Севиль" (Гюлюш), "Трубадур" (Азучена), "Аида" (Амнерис), "Севильский цирюльник" (Розина) и пр. В ее творчестве роль Кармен в одноименной опере занимает особое место.

В опере также задействованы заслуженные артисты Фарид Алиев (Хозе), Джахангир Гурбанов (Эскамильо, впервые), Инара Бабаева (Микаэла) и пр.

Дирижер - народный артист, профессор Джаваншир Джафаров.