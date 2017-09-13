В Театре оперы и балета состоится первая премьера сезона

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Академическом театре оперы и балета состоится первая премьера 109-го сезона.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, 7 октября состоится премьера оперы народного артиста Джахангира Джахангирова "Судьба ханенде".

Опера была написана композитором в 1978 году и в тот же год поставлена на оперной сцене. Сюжетная линия оперы построена на судьбе известного в начале XX века азербайджанского певца Мир Саида, его эмиграции будучи молодым в Европу, жизни вдали от родины.

Главную партию в первой постановке оперы исполнил покойный народный артист Баба Махмудоглу.

В новой постановке главная партия поручена солисту театра, заслуженному артисту Илькину Ахмедову.

В опере выступят заслуженные артисты Афаг Аббасова (Ханым), Фарид Алиев (Рашид бей), Сабина Вахабзаде (Гюльсум), Фарида Мамедова (Рена), народные артисты Фидан Гаджиева и Гюльяз Мамедова (девушка-ханенде), солисты Турал Агасыев (Ашур бей), Фахмин Ахмедли (Гасым), Талят Гусейнов (Мамед).

Музыкальный руководитель и дирижер народный артист, профессор Джаваншир Джафаров, режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Для двухчастной оперы подготовлены очень яркие, красочные декорации и костюмы. Сценическое оформление и эскизы костюмов принадлежат заслуженному работнику культуры, художнику Техрану Бабаеву.