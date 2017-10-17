В Театре оперы и балета состоится первая премьера нового сезона

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ 25 октября в Академическом театре оперы и балета состоится первая премьера нового сезона.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, сезон начнется оперой народного артиста Джахангира Джахангирова "Судьба Ханенде" ("Xanəndənin taleyi").

Опера написана Дж.Джахангировым в 1978 году и в тот же год была поставлена на оперной сцене. Спектакль с интересной сюжетной линией повествует о судьбе популярного в начале XX века в Азербайджане певца Мир Саида, его иммиграции, будучи молодым, в Европу и тоске по родине.

Отметим, что в первой постановке оперы главную партию исполнил покойный народный артист Баба Махмудоглу.

В новой постановке образ главного героя поручен солисту театра, заслуженному артисту Илькину Мамедову.

В спектакле также выступят заслуженные артисты Афаг Аббасова (Ханым), Фарид Алиев (Рашид бек), Сабина Вахабзаде (Гюльсум), Фарида Мамедова (Рена), народные артисты Фидан Гаджиева и Гюльяз Мамедова (девушка-ханенде), солисты Турал Агасыев (Ашур бек), Фахмин Ахмедли (Гасым), Талят Гусейнов (Мамед).

Музыкальный руководитель спектакля и дирижер - народный артист, профессор Джаваншир Джафаров, режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Автор сценического оформления оперы и эскизов костюмов - заслуженный работник культуры, художник Техран Бабаев.