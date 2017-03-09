В Театре оперы и балета представят спектакль "Аршин мал алан"

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ 15 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представят спектакль бессмертного композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

Как отметили Report в пресс-службе театра, в этот день впервые в спектакле в роли Солтан бека выступит известный азербайджанский актер, народный артист Ильхам Намик Кямал.

В остальных ролях в спектакле, занявшем особое место в репертуаре Театра оперы и балета за последние 20 лет, – народные артисты Фидан Гаджиева (Асия), Гюльяз Мамедова (Телли), заслуженные артисты Инара Бабаева (Гюльчохра), Фарид Алиев (Аскер), Гюлюстан Алиева (тетушка), Алекпер Алиев (Вели), ведущий солист Турал Агасыев (Сулейман).

Дирижер – лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.