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    В Театре оперы и балета представят спектакль "Аршин мал алан"

    Впервые в роли Солтан бека выступил народный артист Ильхам Намик Кямал© conrtesy image

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ 15 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представят спектакль бессмертного композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

    Как отметили Report в пресс-службе театра, в этот день впервые в спектакле в роли Солтан бека выступит известный азербайджанский актер, народный артист Ильхам Намик Кямал.

    В остальных ролях в спектакле, занявшем особое место в репертуаре Театра оперы и балета за последние 20 лет, – народные артисты Фидан Гаджиева (Асия), Гюльяз Мамедова (Телли), заслуженные артисты Инара Бабаева (Гюльчохра), Фарид Алиев (Аскер), Гюлюстан Алиева (тетушка), Алекпер Алиев (Вели), ведущий солист Турал Агасыев (Сулейман).

    Дирижер – лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев. 

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