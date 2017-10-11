В Театре оперы и балета представят оперу "Шах Исмаил"

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ 21 октября в Театре оперы и балета представят оперу Муслима Магомаева "Шах Исмаил".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, на этот раз опера Магомаева посвящена памяти его внука, выдающегося певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

В период, когда певец был солистом Театра оперы и балета, одна из его самых излюбленных и популярных партий была партия Аслан шаха.

Театр посвятил постановку 75-летию М. Магомаева.

Главные партии исполнят - заслуженные артисты Тайяр Байрамов (Шах Исмаил), Илаха Эфендиева (Гюльзар), Джахангир Гурбанов (Аслан шах), Афаг Агаева (Арабзенги).

Дирижер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.