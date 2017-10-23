В Театре оперы и балета представят оперу "Риголетто"

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ 11 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представят оперу итальянского композитора Джузеппе Верди "Риголетто".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, партию Риголетто исполнит народный артист Авез Абдуллаев.

Кроме того, в постановке задействованы народный артист Али Аскеров (Спарафучиле) и молодая солистка Нина Макарова (Маддалена).

Одну из главных партий - партию Джильды исполнит солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Татьяна Гаврилова. Она считается одной из лучших исполнительниц партии Джильды.

На роль Герцога приглашен солист Украинской национальной оперы, заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Дмитрий Кузьмин.

Дирижер - народный артист, профессор Джаваншир Джафаров.