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    В Театре оперы и балета представят балет "Жизель"

    На этот раз гостями театра будут звезды украинского балета Татьяна Голякова и Сергей Доценко

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 30 сентября представят балет Адольфа Адана "Жизель".

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, придерживаясь традиции, и на этот раз театр порадует поклонников классической оперой и балетом, пригласив известных вокалистов и звезд балета.

    На этот раз гостями театра будут украинские звезды Татьяна Голякова и Сергей Доценко.

    Татьяна Голякова исполнит партию Жизель. Она является прима-балериной Украинской национальной оперы, народной артисткой Украины, лауреатом ряда международных конкурсов балета.

    Ее партнером, исполнителем партии графа Альберта будет ведущий солист Одесского театра оперы и балета, заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов Сергей Доценко.

    В спектакле также задействованы солисты балетной труппы Эльмира Сулейманова, заслуженные артисты Алсу Гимадиева и Макар Ферштандт.

    Дирижер - народный артист, профессор Джаваншир Джафаров. 

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