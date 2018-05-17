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    В Театре оперы и балета представят балет "Жизель"

    Управлять спектаклем будет заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ 16 июня в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представят балет Адольфа Адана "Жизель". 

    Как сообщили Report в театре, главные партии исполнят ведущие солисты Российского государственного академического Большого театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов артистов балета Мария Виноградова (Жизель) и Давид Мотта Соарес (граф Альберт). 

    Давид Мотта Соарес является воспитанником Бразильской балетной школы. Наряду с российскими мастерами балета, в спектакле будут задействованы солисты театра Аян Эйвазова (Мирта) и Тимур Одушев (Ганс). 

    Управлять спектаклем будет заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев. 

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