В Театре оперы и балета представят балет "Жизель"

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ 16 июня в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представят балет Адольфа Адана "Жизель".

Как сообщили Report в театре, главные партии исполнят ведущие солисты Российского государственного академического Большого театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов артистов балета Мария Виноградова (Жизель) и Давид Мотта Соарес (граф Альберт).

Давид Мотта Соарес является воспитанником Бразильской балетной школы. Наряду с российскими мастерами балета, в спектакле будут задействованы солисты театра Аян Эйвазова (Мирта) и Тимур Одушев (Ганс).

Управлять спектаклем будет заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.