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    Театр песни закрывает сезон итоговым концертом

    Коллектив театра отправляется на отдых

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр песни имени Рашида Бейбудова закрывает сезон 2015 года.

    Как сообщает Report, 23 июня состоится концерт с участием оркестра, функционирующего при театре. В рамках концертной программы выступят солисты театра песни. 

    20 июня состоится мероприятие по случаю 81-летнего юбилея русского актера, поэта Юрия Визбора.

    Коллектив театра песни имени Рашида Бейбудова откроет новый концертный сезон в сентябре. 

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