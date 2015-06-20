Театр песни закрывает сезон итоговым концертом

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр песни имени Рашида Бейбудова закрывает сезон 2015 года.
Как сообщает Report, 23 июня состоится концерт с участием оркестра, функционирующего при театре. В рамках концертной программы выступят солисты театра песни.
20 июня состоится мероприятие по случаю 81-летнего юбилея русского актера, поэта Юрия Визбора.
Коллектив театра песни имени Рашида Бейбудова откроет новый концертный сезон в сентябре.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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