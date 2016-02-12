В России в Театральном институте будут организованы курсы для азербайджанских студентов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Театральном институте имени Бориса Щукина при Российском государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова будут организованы специальные курсы для азербайджанских студентов.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства культуры и туризма, между сторонами подписан договор в связи с этим.

Руководителем курса является заслуженный деятель искусств России, кандидат наук по психологии, профессор Михаил Борисов.

Прием будет проводиться в основном по двум специальностям. Число студентов по специальности "Артист драматического театра и кино" составит 15 человек, срок обучения - 4 года, по специальности "Режиссер театра" - 5 человек, срок обучения - 5 лет.

Прием состоится в июле. Студентов будет отбирать экзаменационная комиссия, состоящая из профессионалов, приглашенных из Москвы.