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    В России в Театральном институте будут организованы курсы для азербайджанских студентов

    Поступившие на курсы студенты первую плату за обучение перечислят министерству культуры и туризма

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Театральном институте имени Бориса Щукина при Российском государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова будут организованы специальные курсы для азербайджанских студентов.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства культуры и туризма, между сторонами подписан договор в связи с этим.

    Руководителем курса является заслуженный деятель искусств России, кандидат наук по психологии, профессор Михаил Борисов.

    Прием будет проводиться в основном по двум специальностям. Число студентов по специальности "Артист драматического театра и кино" составит 15 человек, срок обучения - 4 года, по специальности "Режиссер театра" - 5 человек, срок обучения - 5 лет. 

    Прием состоится в июле. Студентов будет отбирать экзаменационная комиссия, состоящая из профессионалов, приглашенных из Москвы.

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