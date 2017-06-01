Азербайджанская балерина выступит на Международном балетном фестивале в Тбилиси

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Первый Тбилисский международный балетный фестиваль пройдет с 21 июня по 2 июля. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Захария Палиашвили выступят артисты балета из Грузии, Нидерландов, Польши, России, США и Германии.

Откроется фестиваль 21 июня премьерой балета Александра Крейна "Лауренсия". 30 июня на фестивале будет представлен балет "Дон Кихот" композитора Людвига Минкуса, в котором выступят солисты Большого театра Москвы – Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов.

1 июля на сцене театра публика увидит балет "Лебединое озеро" на музыку Петра Чайковского. В постановке станцуют ведущие солисты Польского национального балета - заслуженная артистка Азербайджана Чинара Ализаде (Одетта-Идилия) и Владимир Ярошенко (принц Зигфрид).

Завершится фестиваль 2 июля балетным гала-концертом. На вечере выступят балерина, заслуженная артистка Азербайджана, солистка Большого театра Чинара Ализаде, Владимир Ярошенко (Национальный балет Польши), Александр Волчков (Большой театр, Россия), Кариро Кабрера и Михаил Канискин (Берлинский государственный балет, Германия), а также Виктория Джаиани и Темур Сулуашвили (Балет Джоффри, Чикаго, США).

