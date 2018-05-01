 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Тбилиси состоялась премьера спектакля "Али и Нино"

    Спектакль посвящен 100-летию государственной независимости Азербайджана и Грузии

    Тбилиси. 1 мая. REPORT.AZ/ Цхинвальский академический драматический театр имени Иванэ Мачабели подготовил новый спектакль по мотивам произведения "Али и Нино".

    Как сообщает грузинское бюро Report, премьера прошла 1 мая в Государственном академическом театре имени Шота Руставели.

    Спектакль посвящен 100-летию государственной независимости Азербайджана и Грузии.

    На презентации присутствовали сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, официальные представители государства и правительства Грузии, деятели культуры и искусства.

    Роли в спектакле исполняют грузинские актеры.

    Отметим, что одноименное произведение Гурбана Саида посвящено любви между молодым азербайджанцем Али и грузинкой Нино.

    В произведении также описываются политические события на Южном Кавказе в начале XX века. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi