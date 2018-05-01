В Тбилиси состоялась премьера спектакля "Али и Нино"

Тбилиси. 1 мая. REPORT.AZ/ Цхинвальский академический драматический театр имени Иванэ Мачабели подготовил новый спектакль по мотивам произведения "Али и Нино".

Как сообщает грузинское бюро Report, премьера прошла 1 мая в Государственном академическом театре имени Шота Руставели.

Спектакль посвящен 100-летию государственной независимости Азербайджана и Грузии.

На презентации присутствовали сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, официальные представители государства и правительства Грузии, деятели культуры и искусства.

Роли в спектакле исполняют грузинские актеры.

Отметим, что одноименное произведение Гурбана Саида посвящено любви между молодым азербайджанцем Али и грузинкой Нино.

В произведении также описываются политические события на Южном Кавказе в начале XX века.