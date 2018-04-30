В Тбилиси состоится премьера спектакля по мотивам романа "Али и Нино"

Тбилиси. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Тбилисском академическом драматическом театре имени Шота Руставели состоится премьера спектакля по мотивам романа "Али и Нино".

Об этом грузинскому бюро Report сообщил художественный руководитель Цхинвальского академического театра им.Иванэ Мачабели, режиссер постановки Гоча Капаназде.

Он сказал, что спектакль посвящен 100-летию обретения независимости Азербайджаном и Грузией: "На премьере прозвучат государственные гимны обоих государств, будут представлены образцы фольклора. На премьере спектакля, поставленного по проекту министерства культуры и молодежи Грузии, примут участие официальные лица государства и правительства Азербайджана и Грузии, деятели культуры и искусства".

Г.Капанадзе отметил, что в скором времени спектакль планируется показать в Баку.

Роли в спектакле исполняют грузинские актеры.