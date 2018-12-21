В Тбилиси прошла презентация художественного фильма "Последнее заседание"

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В столице Грузии Тбилиси состоялась презентация художественно-документального фильма "Последнее заседание", посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, продюсером которого является президент Baku Media Center Арзу Алиева.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие состоялось в кинотеатре "Amirani", организованном посольством Азербайджана в Грузии и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Выступая перед фильмом, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов рассказал об истории создания АДР. Он сказал, что, несмотря на то, что республика просуществовала всего 23 месяца, она стала первой и самой демократичной республикой на Востоке, а первая республика является одним из источников гордости азербайджанского народа.

Позже фильм "Последнее заседание" был показан на английском языке с грузинскими субтитрами. Среди зрителей были ответственные сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, глава представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов, известные азербайджанские и грузинские интеллектуалы, молодежь и студенты.

Грузинский политолог Тенгиз Тхилава отметил высокий профессионализм с точки зрения снятия фильма:

"Фильм произвел на меня очень сильное впечатление. Можно сказать, я смотрел фильм на одном дыхании. С одной стороны, фильм очень эмоционально развит, а с другой - богат интересными фактами. Я сожалею, что нет подобного фильма, посвященного 100-летию создания республики в Грузии.