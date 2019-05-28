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В Тбилиси продемонстрировали азербайджанскую национальную одежду - ФОТО

​В Тбилиси продемонстрировали азербайджанскую национальную одежду
Целью мероприятия также является познакомить общественность Грузии со стилем и своеобразием национальной одежды Азербайджана
© Report

В Тбилиси в Музее азербайджанской культуры им.Мирзы Фатали Ахундова продемонстрировали азербайджанскую национальную одежду.

Как сообщает грузинское бюро Report, на презентации была показана коллекция, представленная общественным объединением "Пропаганда культур и поддержка народного творчества".

В дефиле были представлены около 20 мужских, женских и детских национальных нарядов.

Председатель объединения Лалендар Новрузова отметила, что дефиле посвящено Дню республики Азербайджана. Она отметила, что целью мероприятия также является познакомить общественность Грузии со стилем и своеобразием национальной одежды Азербайджана.

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