В Тбилиси продемонстрировали азербайджанскую национальную одежду - ФОТО

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В Тбилиси в Музее азербайджанской культуры им.Мирзы Фатали Ахундова продемонстрировали азербайджанскую национальную одежду.

Как сообщает грузинское бюро Report, на презентации была показана коллекция, представленная общественным объединением "Пропаганда культур и поддержка народного творчества".

В дефиле были представлены около 20 мужских, женских и детских национальных нарядов.

Председатель объединения Лалендар Новрузова отметила, что дефиле посвящено Дню республики Азербайджана. Она отметила, что целью мероприятия также является познакомить общественность Грузии со стилем и своеобразием национальной одежды Азербайджана.