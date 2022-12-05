В Тбилиси открылся 23-й международный кинофестиваль

Тбилисский международный кинофестиваль открылся в воскресенье в столице Грузии.

Тбилисский международный кинофестиваль открылся в воскресенье в столице Грузии.

Как передает Report , об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет в кинотеатре Амирани, будет показано несколько десятков фильмов как грузинских режиссеров, так и европейских. Открывает фестиваль в воскресенье лента польского режиссера, президента Европейской киноакадемии Агнешки Холланд "Гарет Джонс".

"Я рада, что приехала. В нынешнее время очень важно проводить подобные фестивали, так как кино очень пострадало из-за коронавируса, и мир стоит перед новыми опасностями и вызовами. В такое время очень важны наше единство и солидарность", - сказала Холланд журналистам по прибытии в Грузию.

Кинофестиваль продлится до 11 декабря. В 2022 году в конкурсной программе будут участвовать только грузинские фильмы - художественные и документальные, полнометражные и короткометражные. На этом фестивале впервые будет отдельная программа, которую составят фильмы, претендующие на премию "Оскар".