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В Тбилиси открылся 23-й международный кинофестиваль

В Тбилиси открылся 23-й международный кинофестиваль Тбилисский международный кинофестиваль открылся в воскресенье в столице Грузии.
Искусство
5 декабря 2022 г. 08:57
В Тбилиси открылся 23-й международный кинофестиваль

Тбилисский международный кинофестиваль открылся в воскресенье в столице Грузии.

Как передает Report, об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет в кинотеатре Амирани, будет показано несколько десятков фильмов как грузинских режиссеров, так и европейских. Открывает фестиваль в воскресенье лента польского режиссера, президента Европейской киноакадемии Агнешки Холланд "Гарет Джонс".

"Я рада, что приехала. В нынешнее время очень важно проводить подобные фестивали, так как кино очень пострадало из-за коронавируса, и мир стоит перед новыми опасностями и вызовами. В такое время очень важны наше единство и солидарность", - сказала Холланд журналистам по прибытии в Грузию.

Кинофестиваль продлится до 11 декабря. В 2022 году в конкурсной программе будут участвовать только грузинские фильмы - художественные и документальные, полнометражные и короткометражные. На этом фестивале впервые будет отдельная программа, которую составят фильмы, претендующие на премию "Оскар".

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Версия на английском языке 23rd International Film Festival opens in Tbilisi

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