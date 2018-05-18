В Тбилиси открылась выставка азербайджанского художника - ФОТО

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Тбилиси. 18 мая. REPORT/ В Грузии открылась выставка азербайджанского художника Интигама Агаева "Цвета Абшерона" ("Abşeronun rəngləri").

Как сообщает грузинское бюро Report, на выставке, организованной в Выставочной галерее Музея азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундова в Тбилиси представили около 20-ти работ художника в различных жанрах.

По словам директора галереи Арчил Бежанишвили, организация подобных мероприятий дает толчок развитию наших отношений во всех сферах.

Председатель выступившей основным организатором выставки Ассоциации активных азербайджанских женщин Грузии Гюльтекин Мустафаева заявила, что выставка посвящена 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики и Грузинского государства.

Основная цель проведения выставки заключается в поддержке развития культурных связей между нашими странами.

На открытии выставки присутствовали посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, советник госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства по Квемо-Картли Аяз Мамедов, сотрудники посольства, члены правительства, деятели культуры и искусства.

Вице-президент Международной ассоциации художников "Pirosmani" Али Исаев удостоил азербайджанского художника специальным дипломом.

В свою очередь, Интигам Агаев выразил признательность организаторам выставки и поблагодарил за оказанное внимание.