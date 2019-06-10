Знаменитые личности Грузии: В Тбилиси обязательно должны быть установлены памятная доска и бюст Рашиду Бейбутову - ИНТЕРВЬЮ

Вчера, 9 июня, исполнилось 30 лет со дня смерти народного артиста СССР и Азербайджана, Героя социалистического труда, лауреата Государственной премии, великого азербайджанского певца Рашида Бейбутова. Грузинское бюро Report подготовило материал, в котором близкие грузинские друзья знаменитого и неповторимого исполнителя - звезда танца Грузии, заслуженный деятель искусств Грузии, директор и художественный руководитель театра танца "Метехи", Кавалер ордена Чести, академик Национальной академии наук Грузии Гелоди Поцхишвили и вице-президент Академии грузинских писателей, ученых и общественных деятелей "Калдеа", врач Вахтанг Гачечиладзе поделились своими воспоминаниями о нем:

- Господин Поцхишвили, как Вы помните ваше первое знакомство с Рашидом Бейбутовым?

- Был 1962 год. Я тогда был молодым парнем. Мне было где-то 18-19 лет. В этот год Рашид Бейбутов привез "Аршин мал алан" в Тбилиси. Они выступали в Летнем театре Государственной филармонии Грузии, который находился на улице Плеханова. Мы посмотрели на выступление. Тогдашний директор Филармонии Аполлон Константинович Кипиани мне сказал: "Чтобы они остались довольными пригласи их в ресторан". Он даже предложил мне деньги. Я отказался. Я был в восторге от выступления группы Рашида Бейбутова. Я вместе с вокально-танцевальным квартетом "Долури"забрал всю группу Рашида в ресторан "Фуникулер". Мы там подружились, пели, играли и т.д. В конце я сказал Рашиду: "Дорогой Рашид, почему у вас в "Аршин мал алан" нет танца. Подтанцовки были, но танцев не было". И Рашид ответил, что да, вообще-то танцев не хватает. Я предложил один хороший вариант: "Когда вы еще раз приедете в Тбилиси, мы грузины будем танцевать в вашем спектакле. Можно?". Он удивился и подумал. Я сказал, что это не будет означать, что азербайджанцы не умеют танцевать, спектакль будет дружественным. Будет и "Шалахо", и азербайджанские танцы. Он согласился. Потом я пошутил, что это даже будет для них экономичным, и лишние деньги не будут тратить. Рашид хохотал. Через полтора года он снова приехал в Тбилиси. До этого мы с ним созванивались. И Рашид предложил поставить танец к одной части спектакля "Аршин мал алан". Я знал партитуру, и поставил очень хороший танец. У тогдашнего телевидения были эти кадры, но я не знаю, наверное, они уже потерялись. Спектакль получился очень танцевальным, Рашид сам обалдел. Он сам тоже красиво танцевал и наши танцы ему очень понравились.

- Как потом продолжалась ваша дружба?

- Однажды Рашид сказал, что у него концерты в Ростове и в других городах. Мы были с ним на гастролях в Ростове. Тогда мы с ним очень подружились. Но в других городах не получилось. Его гастроли совпали с нашими. Потом он приехал в Грузию как солист Государственного театра оперы и балета Азербайджана. Он исполнял камерные песни и романсы. Я был на его концертах. В 1964 году мы по приглашению Рашида вместе с квартетом "Долури" были на гастролях в Азербайджане. Начали из Баку. Выступали в Сумгаите и на "Нефтяных камнях". Я и члены ансамбля очень плохо перенесли поездку на корабле. Рашид остался очень доволен. Он сказал, что не все коллективы хотят выступать на "Нефтяных камнях".

- А Рашид Бейбутов снова приглашал Вас на гастроли?

- В 1967-1968 годах он предложил нам поехать с ним на гастроли в страны Ближнего Востока. Он сказал, что ему нужны грузинские танцы, и он договорится на счет этого с Госконцертом. Я согласился с большим удовольствием. Около 2 месяцев мы выступали с концертами в Бейруте, Кувейте, Сирии, Иордании, Ираке.

Хочу поделиться с вами воспоминаниями, которые связаны с гастролями именно в этих странах. В 1972 году я познакомился с великим азербайджанским тенором Лютфияром Имановым. Он пригласил меня на Ближний Восток на гастроли. Помню, что в Бейруте ему не дали выступать. Армяне не позволили. Они кричали, что им не нужны азербайджанские песни. Они были бейрутскими дашнаками. В Бейруте выступления Иманова отменили. До сих пор помню эти события.

Наша дружба с Рашидом продолжалась. Мы общались по телефону, и я приглашал его в Тбилиси. В 1989 году я был шоу-менеджером Дворца спорта. Я организовывал концерты. И я хотел организовать концерт Рашида Бейбутова. Я умолял его приехать в Тбилиси и дать концерт. Но он сказал, что не может и уже не в силах выступать. В 1989 году он скончался… Я очень сильно сожалел о его кончине.

Я как профессионал скажу вам одну вещь. Рашид был единственным певцом, который завоевал душу публики. Он пел песни разных жанров, он был великим вокалистом. В Грузии очень сильно любили и Рашида Бейбутова и его песни. Помимо Рашида Бейбутова вторым самым любимым певцом-азербайджанцем у грузин был Муслим Магомаев. Они два гения. Лютфияр Иманов тоже был очень сильным исполнителем, Полад Бюльбюльоглу мой близкий друг, вместе с Зейнаб Ханларовой мы были на гастролях. Рашид Бейбутов и Муслим Магомаев – они были олицетворением азербайджанского народа. Они знаменитости и все их знают и уважают.

У меня были фотокарточки с Рашидом. Но, к сожалению, в 1989 году был пожар в Доме связи и все фотоматериалы сгорели.

- А как Вы можете охарактеризовать Рашида Бейбутова как личность? Какими качествами он обладал?

- У него было хорошее чувство юмора. Он рассказывал такие смешные анекдоты о грузинах, азербайджанцах и армянах. Рашид знал больше таких анекдотов, чем я. Я плохо говорил тогда на русском языке. Я тоже хотел рассказать, но не получалось. Он был очень приятным и всегда был ухоженным. Волосы у него все время были в форме. Рашид был среднего возраста, очень симпатичным и пропорциональным. Когда мы с ним ходили по улице, люди подходили к нему за автографом. В Тбилиси его все знали.

Я очень люблю Рашида и его песни, творчество. Он был гением.

Я вижу что, пока его никто не может заменить. У него был неповторимый голос. Он пел без микрофона во время спектакля "Аршин мал алан", а другие исполнители были с микрофонами. Я спросил у него: "Рашид, почему ты без микрофона?" В то время было стыдно, если оперный певец пел с микрофоном. А он ответил: "Я не микрофонный певец".

- Как Рашид Бейбутов знал свой родной город Тбилиси?

- В Тбилиси ему было все знакомо. Он хорошо знал город. Когда в городе я ему что-то показывал и объяснял, он говорил: "Хорошо, успокойся, я лучше тебя знаю где мы" (смеется).

Однажды мы были в ресторане гостиницы "Интурист". Рашид там часто останавливался. Я пригласил его в ресторан и сказал, что плачу я. А он в ответ сказал: "Не начинай, хватит". Он возражал и сказал, что он тоже тбилисец. Я сказал, пожалуйста.

Нас было где-то 5 человек за столом. Там играл оркестр. Я попросил Рашида исполнить одну песню. А он спросил, будет ли это удобно. Он сказал мне тональность и я договорился с музыкантами. Вдруг музыканты объявляют, что у нас в гостях Рашид Бейбутов. Люди подумали, что это шутка. Рашид спел песню "Тбилисо" на грузинском. Его не отпускали, и он вместо одного спел 3-4 песни. Потом спел песню "Я встретил девушку". До сих пор, когда слышу эту песню, у меня мурашки по коже. После к нам подошел директор ресторана и сказал, что все оплачено. И помимо этого, когда Рашид сел за стол, гости ресторана отправляли шампанское, вино на наш стол. Набрался целый склад (смеется). Рашид не хотел забрать бутылки. Но я его еле уговорил забрать с собой до 10 бутылок.

Рашид плакал, когда я его провожал (прослезился). Он сказал, что не знает, когда еще сможет приехать в Грузию. И это был его последний приезд в Грузию…

Я всегда приглашал его в Грузию на неделю как гость. Он обещал приехать с семьей, но, к сожалению, не смог. Я с удовольствием бы познакомился с родными Рашида.

Я хочу рассказать вам, историю с дирижером Ниязи, с кем меня познакомил Рашид. Когда я был c концертом в Баку, Рашид познакомил меня с Ниязи. Рашид пригласил нас к себе домой. Мы там пели, танцевали. В 80-ые годы приезжаю в Баку. Тогда был юбилей Государственного ансамбля танцев Азербайджана. Ансамбль "Метехи" должен был выступить и поздравить. Мы с аэропорта приехали в Филармонию. В зале была тишина. Я увидел, как кто-то давал указания танцорам. Он сам показывал. Подумал, какое знакомое лицо, я где-то видел его раньше. Он показывал элементы танца. Я был очень удивлен. Спросил кто этот человек. Мне сказали он директор Филармонии Ниязи. Ниязи подошел ко мне и сказал: "Я вас вроде бы знаю молодой человек?". Я напомнил ему, как мы были в гостях у Рашида Бейбутова. Я сказал ему, что являюсь руководителем ансамбля "Метехи". Он меня обнял и был рад встрече со мной. Он попросил прощения из-за того, что кричал на танцоров и сказал, что они не могут танцевать. До сих пор до меня не доходит, как дирижер может владеть танцевальными элементами. Ниязи сам на сцене показывал, как надо танцевать. Настолько Ниязи был всесторонним, творческим и строгим руководителем.

- Господин Гачечиладзе, а у Вас какие воспоминая о Рашиде Бейбутове?

- Я лично знал его очень хорошо. Мы 3 раза встречались в Тбилиси. Рашид дружил с народным артистом Грузии Бату Кравейшвили. Бату жил в соседстве с моей мамой. Я там несколько раз видел его. Я помню, он с юмором рассказывал, как его 20-летний юбилей превратился в траур. Когда все собрались дома отмечать его 20-летие, вдруг по радио объявляют, что убили Сергея Кирова. И у нас был траур. Все плакали, ведь Киров был вождем народа.

Я помню в ноябре 1975 года в Баку проходил съезд офтальмологов закавказских стран. И тогда Рашиду исполнилось 60 лет. Он нас пригласил на юбилейный вечер.

Рашид был обаятельным человеком и блестящим певцом. Он в 44 года был удостоен звания народного артиста СССР. Он стал самым молодым исполнителем, который при советской власти получил это звание. В 1946 году Рашид за роль Аскера в фильме "Аршин мал алан" получил премию Сталина. Сталин сам лично передал эту награду.

Я хорошо помню в Тбилиси после разгрома советских войск 9 апреля 1989 года Рашид написал блестящее письмо в газете "Правда". Он очень больно воспринял эти события, потому что очень любил Грузию и Тбилиси. В Тбилиси его все любили, его песни из фильма "Аршин мал алан" все знали наизусть. Рашид делал все для того, чтобы дружба между грузинским и азербайджанским народами была очень сильной.

В Тбилиси обязательно должны быть установлены памятная доска и бюст Рашиду Бейбутову. При советской власти был такой приказ, что для всех народных артистов СССР, где они родились, традиционно открывали мемориальную доску в течение 2-3 лет после кончины. Если была бы такая инициатива, верю, что она обязательно воплотилось в жизнь. Если будет обращение, мы готовы подписать. Даже поставим вопрос перед Минкультуры Грузии. Отмечу один интересный факт. Дедушка бывшего министра культуры Грузии, а ныне заместителя министра Михеила Гиоргадзе Михаил Гиоргадзе около 30 лет был секретарем президиума Верховного совета СССР. В Москве именно он вручил Рашиду Орден Трудового Красного Знамени, когда ему исполнилось 60 лет. И я скажу заместителю министра Михеилу Гиоргадзе, что должен быть установлен бюст Рашиду Бейбутову в Тбилиси, потому что его дедушка близко знал Рашида. И он обязательно это сделает. В Тбилиси можно также установить мемориальную доску. Правда, дома, где родился Рашид Бейбутов, больше нет. На месте того дома построили новые дома и парк. Но если не ошибаюсь, он родился на улице Горгасали. Памятную доску можно установить там. В будущем году исполнится 105-летие Рашида Бейбутова. Надеюсь, что в рамках этой юбилейной даты при поддержке азербайджанской стороны в Тбилиси будет установлен бюст Рашиду Бейбутову.