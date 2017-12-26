В Тбилиси для Театра имени Гейдара Алиева выделены два земельных участка

Тбилиси. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Тбилиси для строительства нового здания Театра имени Гейдара выделены два земельных участка.

Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам сказал министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Георгадзе.

"Должно быть построено новое здание Театра. Для этих целей в центре Тбилиси рядом с посольством Азербайджана выделены 2 земельных участка. SOCAR также согласился на строительство нового здания Театра. В настоящий момент ведутся переговоры по этому вопросу с азербайджанской стороной. Считаю, что в ближайшее время будет выбран земельный участок и начнется строительство здания".