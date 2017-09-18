В связи с Днем национальной музыки посетили могилу Узеира Гаджибекова

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В связи с Днем национальной музыки деятели культуры и искусства посетили могилу Узеира Гаджибекова.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Абульфас Гараев, замминистра Адалят Велиев и ряд других деятелей искусства.

Министр отметил, что с 1995 года указом президента Гейдара Алиева 18 сентября было решено отмечать как День национальной музыки.

По словам А. Гараева, Узеир Гаджибеков является такой личностью, имя которого никогда не будет стерто из летописи азербайджанской истории: "След, оставленный им в истории, ни с чем не сравним. Музыка Узеира Гаджибекова, сумевшего донести до мира и прославить национальные культурные богатства Азербайджана музыкальным языком, сегодня входит в список самых лучших образцов музыки человечества".