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    ​В структуре министерства культуры и туризма Азербайджана произошли новые назначения

    Ранее Октай Мухтаров работал в Центральном аппарате министерства

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев назначил новых директоров в столичную музыкальную школу и школу искусств.

    Об этом Report заявил заведующий отделом информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихаммедов.

    По приказу министра А.Гараева Азиз Гараюсифли назначен директором Центральной школы искусств имени Гара Гараева. До нового назначения он работал в указанной школе искусств.

    Согласно другому приказу Абульфаса Гараева, Октай Мухтаров назначен на должность директора Детской музыкальной школы №36 г. Баку.

    До этого О.Мухтаров работал в Центральном аппарате министерства культуры и туризма. 

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