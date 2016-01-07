​В структуре министерства культуры и туризма Азербайджана произошли новые назначения

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев назначил новых директоров в столичную музыкальную школу и школу искусств.
Об этом Report заявил заведующий отделом информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихаммедов.
По приказу министра А.Гараева Азиз Гараюсифли назначен директором Центральной школы искусств имени Гара Гараева. До нового назначения он работал в указанной школе искусств.
Согласно другому приказу Абульфаса Гараева, Октай Мухтаров назначен на должность директора Детской музыкальной школы №36 г. Баку.
До этого О.Мухтаров работал в Центральном аппарате министерства культуры и туризма.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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