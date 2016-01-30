В Стамбуле задержали пытавшихся продать картину Пикассо контрабандистов

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Стамбуле сотрудники управления по борьбе с контрабандой задержали членов транснациональной преступной группировки, которые пытались продать картину кисти Пабло Пикассо, cообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Полотно "Обнаженная женщина, расчесывающая волосы", написанное в 1940 году, было похищено из дома коллекционера в Нью-Йорке. Дата преступления не уточняется.

Сотрудники полиции вошли в контакт с контрабандистами, притворившись покупателями. Злоумышленники установили цену в восемь миллионов долларов, но позже согласились на скидку в один миллион и назначили встречу в кафе. Там они были задержаны с поличным во время передачи денег.

В настоящее время идет следствие, проводится досудебная проверка обстоятельств.

Пабло Пикассо — испанский художник и скульптор, основоположник кубизма, считается самым дорогим в мире художником.