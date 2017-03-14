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    В Стамбуле пройдет презентация нового альбома азербайджанского пианиста

    Первый промо-концерт альбома в Европе прошел в Вене, в доме, где жил Моцарт

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Стамбуле в концертном зале имени Джемаль Решит Рея пройдет презентация нового альбома заслуженного артиста Ислама Манафова, в который вошли произведения великого композитора Фредерика Шопена.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

    Презентация состоится 25 марта.

    CD-альбом, записанный в зале "Бетховен" в немецком городе Ганновер под руководством легендарного продюсера, лауреата 10 премий "Грэмми" Кристофера Алдера, уже вышел в продажу в Швейцарии, Австрии, Германии и других странах.

    Как сообщили в госкомитете, первый промо-концерт альбома в Европе в исполнении нашего соотечественника прошел в Вене, в доме, где жил Моцарт. На концерте, прошедшем с аншлагом, присутствовали дипломаты, музыкальные критики и всемирно известные музыканты.

    CD-альбом И. Манафова был высоко оценен издаваемым в Люксембурге журналом “Pizzicato”, а также музыкальным критиком из США Филом Музом.

    Отметим, что доцент Бакинской музыкальной академии И. Манафов долгие годы живет и работает в Турции.

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