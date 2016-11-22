В Стамбуле открылась индивидуальная выставка азербайджанского художника - ФОТО

Стамбул. 22 ноября. REPORT.AZ/ В галерее искусств Taksim Tunel в Стамбуле открылась индивидуальная выставка Art Party азербайджанского художника Абульфаза Фараджоглу, проживающего в Турции.

В заявлении корреспонденту турецкого бюро Report А.Фараджоглу сообщил, что работает в Турции свыше 20 лет: "Практически ежегодно проводятся мои выставки. Сегодняшняя выставка называется Art Party. Очередную выставку планирую посвятить Азербайджану. В настоящее время работаю над этим".

А.Фараджоглу подчеркнул, что выставка продлится до 12 декабря: "Я приглашаю соотечественников, проживающих в Стамбуле, посетить выставку. Их визит обрадует меня, потому что где бы мы ни находились, наши сердца бьются вместе с Азербайджаном".

Отметим, что Абульфаз Фараджоглу родился в 1956 году в Нахчыване. С 1997 года работает в Турции. Его картины вошли в важные коллекции в США, Японии, Дании, Германии, Болгарии, Франции, Польше, России, Украине и других странах.