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    В Стамбуле открылась индивидуальная выставка азербайджанского художника - ФОТО

    Выставка продлится до 12 декабря

    Стамбул. 22 ноября. REPORT.AZ/ В галерее искусств Taksim Tunel в Стамбуле открылась индивидуальная выставка Art Party азербайджанского художника Абульфаза Фараджоглу, проживающего в Турции.

    В заявлении корреспонденту турецкого бюро Report А.Фараджоглу сообщил, что работает в Турции свыше 20 лет: "Практически ежегодно проводятся мои выставки. Сегодняшняя выставка называется Art Party. Очередную выставку планирую посвятить Азербайджану. В настоящее время работаю над этим". 

    А.Фараджоглу подчеркнул, что выставка продлится до 12 декабря: "Я приглашаю соотечественников, проживающих в Стамбуле, посетить выставку. Их визит обрадует меня, потому что где бы мы ни находились, наши сердца бьются вместе с Азербайджаном". 

    Отметим, что Абульфаз Фараджоглу родился в 1956 году в Нахчыване. С 1997 года работает в Турции. Его картины вошли в важные коллекции в США, Японии, Дании, Германии, Болгарии, Франции, Польше, России, Украине и других странах. 

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