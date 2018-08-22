В США умерла актриса Барбара Харрис

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Американская актриса мюзикла и кино Барбара Харрис умерла в хосписе штата Аризона возрасте 83 лет.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на близкую подругу артистки.

Отмечается, что причиной смерти Харрис стало онкологическое заболевание.

Актриса известна ролью в фильме «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?». За игру в картине она была номинирована на премию «Оскар».

Также Харрис снималась в фильмах «Отпетые мошенники» и «Семейный заговор».