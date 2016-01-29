В США состоялась премьера фильма "Али и Нино"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Состоялась премьера фильма "Али и Нино", съемки которого прошли в 2015 году. Премьера состоялась в рамках категории Premyera международного кинофестиваля США Sundance.

Как сообщает Report, исполнительным продюсером фильма "Али и Нино" является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, продюсером – Крис Тикье, режиссером – обладатель премии BAFTA Азиф Кападиа, автором сценария - лауреат премии Academy Award Кристофер Хемптон.

На премьере присутствовали режиссер фильма Азиф Кападиа, продюсер Крис Тикье и исполнитель роли Али Адам Бакри.

Отметим, что другое экранное произведение - фильм "Эми" (Amy), снятый режиссером Азифом Кападиа в 2015 году, номинирован на "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Экранизированный на основе мирового бестселлера - одноименного романа писателя Курбана Саида - фильм рассказывает о борьбе Азербайджана за независимость и любви двух молодых людей различного вероисповедания на фоне оккупации в начале XX века Азербайджана Россией.

В 104-минутном фильме снимались: Адам Бакри, Мария Вальверде, Халит Эргендж, Менди Петинкин, Кони Нилсон, Риккардо Скамарчио, Хумайон Эршарди, Фахраддин Манафов, Ассаад Буаб, Нуман Акар и другие известные актеры.

На фильм, впервые представленный общественности, уже обращено пристальное внимание мировых медиа. Мировые медиа высоко оценивают музыку и кинематографию “Али и Нино”.

В распространенных материалах отмечается, что в фильме звучит ностальгическая музыка, которая романтична, грустна и в то же время обнадеживающая.

Отмечается, что большая часть фильма снята в соответствии с оригиналом произведения, и экранное произведение отражает положительные и негативные стороны в отношениях между двумя людьми, а также оказываемое давление извне.

Также отмечается, что Адам Бакри и Мария Вальверде воплощают сентиментальные стороны своих образов и всегда, даже в самые трудные моменты, сохраняют хладнокровие.

Фильм “Али и Нино” в ближайшее время будет представлен в Баку.