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В США представили шорт-лист претендентов на "Оскар" в 10 категориях

В США представили шорт-лист претендентов на "Оскар" в 10 категориях Американская академия киноискусств представила шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в 10 категориях.
Искусство
22 декабря 2023 г. 05:39
В США представили шорт-лист претендентов на Оскар в 10 категориях

Американская академия киноискусств представила шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в 10 категориях.

Как сообщает Report, список был опубликован на сайте академии.

В номинации "Лучший иностранный художественный фильм" представлены 15 картин, в том числе "Идеальные дни" (Perfect days) японского режиссера Вима Вендерса, "Тотем" (TOTEM) мексиканского режиссера Лилы Авилес, "Общество снега" (La sociedad de la nieve) испанца Хуана Антонио Байона, "Зона интересов" (The Zone of Interest) британца Джонатана Глейзера, "20 дней в Мариуполе" (20 Days in Mariupol) украинского режиссера Мстислава Чернова, а также картины из Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Туниса, Марокко.

В категории "Лучшая музыка" представлены такие фильмы, как "Барби" (Barbie), "Оппенгеймер" (Oppenheimer), "Мальчик и птица" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka), "Индиана Джонс и колесо судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny), "Человек-паук: Паутина вселенных" (Spider-Man: Across the Spider-Verse).

В шорт-лист в номинации "Лучший документальный фильм" вошли: "Американская симфония" (American Symphony) режиссера из США Мэттью Хейнемана, "За утопией" (Beyond Utopia) американки Мадлен Гэвин, "Вечная память" (La memoria infinita) чилийки Мэйти Альберди, "Дочери Ольфы" (Les filles d'Olfa) тунисского режиссера Кутер Бен Ханьи, "20 дней в Мариуполе" (20 Days in Mariupol) Мстислава Чернова, "В зеркале заднего вида" (In the Rearview) польского режиссера Мачека Хамелы, "С самого начала: История расизма в Америке" (Stamped from the Beginning) американца Роджера Росса Уильямса.

Кроме того, претенденты на престижную кинопремию представлены в категориях "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший грим и прически", "Лучшая песня", "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты".

Отметим, что 96-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 10 марта 2024 года. Ее ведущим будет комик Джимми Киммел.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Oskar mükafatına 10 kateqoriya üzrə namizədlərinin qısa siyahısını açıqlayıb

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