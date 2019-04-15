​В США начался показ заключительного сезона "Игры престолов"

Телеканал HBO в воскресенье начал премьерный показ первой серии долгожданного заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" (Game of Thrones).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, этот сезон состоит из шести эпизодов, каждый из которых, как надеются поклонники одного из самых дорогостоящих проектов американского телевидения, будет длиться дольше одного часа.

По данным исследовательской службе Nielsen, финал предыдущего сезона "Игры престолов" в 2017 году посмотрели рекордные 16,5 млн зрителей по HBO и в потоковом режиме в тот же день.

Создатели телевизионной саги сохраняли интригу, благодаря чему у поклонников накопилась масса вопросов, требующих ответа. В новом сезоне выяснится, является ли незаконнорожденный сын лорда Винтерфелла Джон Сноу (актер Кит Харингтон) законным претендентом на выкованный из мечей поверженных врагов Железный трон - символ верховной власти над Семью Королевствами, стоящий в тронном зале Красного замка в Королевской Гавани.

Самый важный вопрос в том, кому суждено взойти на Железный трон. Профильный сайт BetOnline, принимающий ставки, определил персонажей "Игры престолов" с самыми высокими шансами стать правителем Вестероса. Возглавил рейтинг обладатель сверхъестественных возможностей Брандон Старк (Айзек Хэмпстед-Райт), ставший при падении с башни парализованным калекой. Его шансы править семью королевствами составляют два к одному. Далее идут Дейенерис Таргариен (3 к 1), Джон Сноу (7 к 2), Санса Старк (9 к 2), подмастерье кузнеца и бастард короля Роберта Баратеона Джендри (5 к 1), Арья Старк (8 к 1) и таинственный предводитель Белых Ходоков Король Ночи (8 к 1).

СМИ США обратили внимание на работу студентов Технического университета Мюнхена, разработавших компьютерную программу, которая анализирует сведения о сериале в сети. На основании этих данных учащиеся с помощью специального программного обеспечения смогли вычислить вероятность того, что тот или иной центральный персонаж доживет до конца событий сезона. Студенты заключили, что Дейенерис Таргариен имеет наибольшие шансы дойти до финала сериала (99%), у карлика Тириона Ланнистера (Питер Динклэйдж) этот показатель составил 97%. А вот у леди Винтерфелла Сансы Старк есть высокий риск погибнуть (73%).

Также не исключен вариант, что прихоть создателей сериала - Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса - погубит всех известных претендентов на престол. Однако это выяснится после завершения трансляции восьмого сезона.