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В США началась 78-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус"

В США началась 78-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" Церемония вручения премии "Золотой глобус" за достижения в области кинематографа и телевидения началась в воскресенье одновременно в городах Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) и Беверли-Хиллз (штат Калифорния).
Искусство
1 марта 2021 г. 05:55
В США началась 78-я церемония вручения кинопремии Золотой глобус

Церемония вручения премии "Золотой глобус" за достижения в области кинематографа и телевидения началась в воскресенье одновременно в городах Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) и Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию мероприятия, проходящего в формате видеоконференции, ведет телеканал NBC.

Премию вручают по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

В условиях пандемии нового коронавируса организаторы решили проводить 78-ю церемонию сразу в двух городах на разных побережьях США, чтобы желающим лично на ней присутствовать не пришлось ехать через всю страну. Трансляцию ведут из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля "Беверли-Хилтон" в Беверли-Хиллз. В роли ведущих выступили актрисы Тина Фей и Эми Полер. Первая находится в Нью-Йорке, вторая - в Беверли-Хиллз. Находящиеся в залах зрители носят защитные маски и соблюдают социальную дистанцию.

В лидеры по числу номинаций в этом году среди полнометражных фильмов вошли биографическая драма "Манк" (Mank, 2020) режиссера Дэвида Финчера и картина "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина. Первая лента представлена в шести категориях, вторая - в пяти.

Уже известно, что премии имени Сесиля Де Милля за достижения в области кинематографа будет удостоена актриса Джейн Фонда. Премия имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения будет вручена режиссеру, сценаристу и продюсеру Норману Лиру.

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