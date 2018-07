В США на 84-м году жизни скончался актер Джин Уайлдер

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Американский актер Джером Силберман, известный под псевдонимом Джин Уайлдер, скончался в своем доме в городе Стамфорд (штат Коннектикут) в возрасте 83 лет.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Variety.

Родственники актера подтвердили информацию о его кончине. По их словам, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера. В 1989 году у Уайлдера также была диагностирована лимфома.

В число наиболее известных фильмов, в которы снимался актер, входят картины "Продюсеры" (The Producers, 1968), "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (Willy Wonka & the Chocolate Factory, 1971), "Ничего не вижу, ничего не слышу" (See No Evil, Hear No Evil, 1989), "Молодой Франкенштейн" (Young Frankenstein, 1974).

Уайлдер является лауреатом премии "Эмми". Он претендовал также на многие другие престижные награды, в том числе "Оскар" и "Золотой глобус".